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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Португалия
Бразилия - Португалия: обзор матча 11 сентября 2013
Бразилия
11.09.2013, среда, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
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