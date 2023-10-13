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Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина: обзор матча 13 октября 2023
Лихтенштейн
13.10.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 7 тур
0 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
13'
А. Рахманович
41'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
90'
+3
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Дедич
86'
Замена
Э. Чивич
️️️️
С. Колашинац
86'
Замена
Н. Билбия
️️️️
Э. Джеко
78'
Замена
А. Жиликич
️️️️
А. Баришич
78'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
М. Пьянич
Замена
М. Марксер
️️️️
А. Малин
71'
Замена
️️️️
Ф. Луке-Нотаро
71'
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Стеванович
Пас отдал
Э. Демирович
Желтая карточка
Д. Саланович
33'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Рахманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
0
Ренато Гойкович
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
14
Дал Варесанович
АП
0
Саид Хамулич
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
20
Вольфингер
17
Люхингер
8
Зеле
10
Бюхель
10
Визер
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
4-3-1-2
12
Сехич
7
Дедич
16
Баришич
3
Хаджикадунич
5
Колашинац
10
Пьянич
13
Цимирот
19
Стеванович
17
Рахманович
11
Джеко
10
Демирович
6
Малин
5
Марксер
5
Марксер
6
Малин
5
Колашинац
2
Чивич
2
Чивич
5
Колашинац
7
Дедич
23
Газибегович
23
Газибегович
7
Дедич
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
10
Пьянич
16
Баришич
5
Жиликич
5
Жиликич
16
Баришич
11
Джеко
8
Билбия
8
Билбия
11
Джеко
Остались в запасе
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
0
Ренато Гойкович
ЦЗ
14
Дал Варесанович
АП
0
Саид Хамулич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
0
Ренато Гойкович
ЦЗ
14
Дал Варесанович
АП
0
Саид Хамулич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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