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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Греция - Босния и Герцеговина
Греция - Босния и Герцеговина: обзор матча 15 октября 2019
Греция
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 8 тур
2 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
30'
В. Павлидис
35'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
М. Бакакис
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кулурис
90'
+2
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Гояк
Пас отдал
С. Колашинац
32'
Желтая карточка
Г. Цимирот
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
П. Манталос
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Константинос Галанопулос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
14
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
22
Зека
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
0
Анастасиос Донис
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Рияд Байич
ЦФ
3-3-2-1
12
Пасхалакис
3
Стафилидис
17
Хацидиакос
2
Бакакис
20
Манталос
6
Курбелис
23
Галанопулос
11
Бакасетас
18
Лимниос
14
Павлидис
3-3-1-1
12
Сехич
19
Ковачевич
3
Бичакчич
5
Колашинац
10
Пьянич
13
Цимирот
10
Гояк
20
Хайрович
18
Ходжич
Остались в запасе
Греция
Босния и Герцеговина
14
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
22
Зека
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
0
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
19
Эдин Вишча
ПВ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
14
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
22
Зека
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
0
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Греция - Босния и Герцеговина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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