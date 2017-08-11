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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Боруссия М
Рот-Вайсс - Боруссия М: обзор матча 11 августа 2017
Рот-Вайсс
11.08.2017, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Боруссия М
79'
Й. Хофманн
82'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рот-Вайсс - Боруссия М
82'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
79'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
75'
Желтая карточка
К. Крамер
65'
Желтая карточка
Д. Закария
Начало матча
Статистика матча Рот-Вайсс - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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