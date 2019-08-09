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Расписание матчей
Германия. Кубок
Юрдинген 05 - Боруссия Д
Юрдинген 05 - Боруссия Д: обзор матча 09 августа 2019
Юрдинген 05
09.08.2019, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юрдинген 05 - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юрдинген 05
Германия. Кубок, 1/32 финала
Юрдинген 05
0 : 2
09.08.2019
Боруссия Д
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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Юрдинген 05
Боруссия Д
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