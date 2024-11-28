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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Борац - ЛАСК
Борац - ЛАСК: обзор матча 28 ноября 2024
Борац
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
ЛАСК
82'
Д. Деспотович
89'
D. Skorup
51'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борац - ЛАСК
ГОЛ! 2:1!
D. Skorup
89'
85'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Р. Жуль
85'
Замена
A. Taoui
️️️️
М. Любичич
Желтая карточка
Д. Деспотович
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
З. Квржич
82'
Замена
D. Skorup
️️️️
С. Огринец
80'
78'
Желтая карточка
М. Энтруп
74'
Замена
М. Энтруп
️️️️
В. Бериша
Замена
S. Vranjes
️️️️
С. Граховац
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
69'
Желтая карточка
Л. Юнгвирт
Замена
З. Квржич
️️️️
М. Вукчевич
57'
Замена
Д. Греля
️️️️
Б. Николов
57'
Замена
N. Srećković
️️️️
D. Cavic
57'
53'
Желтая карточка
Д. Белло
Желтая карточка
Б. Мейерс
51'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
Ф. Стойкович
43'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
16'
Желтая карточка
М. Таловеров
9'
Замена
Л. Юнгвирт
️️️️
М. Богард
7'
Красная карточка
Й. Зибенхандль
Желтая карточка
М. Вукчевич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
15
Срджан Граховац
(К)
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
8
D. Skorup
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
3-3-4
45
16
Эррера
2
Мейерс
24
Каролина
15
Граховац
98
Огринец
8
Николов
15
Вукчевич
22
21
Деспотович
77
Савич
3-3-1-1-2
28
Зибенхандль
4
Цирайс
30
Стойкович
40
Таловеров
6
Смольчич
6
Богард
2
Белло
23
Бериша
29
Флеккер
27
Любичич
32
Жуль
15
Вукчевич
20
Квржич
20
Квржич
15
Вукчевич
98
Огринец
8
8
98
Огринец
8
Николов
88
Греля
88
Греля
8
Николов
22
20
20
22
15
Граховац
23
23
15
Граховац
6
Богард
1
Юнгвирт
1
Юнгвирт
6
Богард
32
Жуль
32
Йовичич
32
Йовичич
32
Жуль
27
Любичич
11
11
27
Любичич
23
Бериша
9
Энтруп
9
Энтруп
23
Бериша
Остались в запасе
Борац
ЛАСК
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Остались в запасе
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Борац - ЛАСК
3
1
6
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
5
3
Количество передач
491
304
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.43
Матчи команд
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Gradski Stadion, Banja Luka
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