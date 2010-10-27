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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Модена
Болонья - Модена: обзор матча 27 октября 2010
Болонья
27.10.2010, среда, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Модена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Модена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болонья
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Болонья
- : -
22.11.2026
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2 : 4
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0 : 2
24.10.2026
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Болонья
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17.10.2026
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3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
2 : 1
17.10.2026
Модена
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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