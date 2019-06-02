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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Боливия
Франция - Боливия: обзор матча 02 июня 2019
Франция
02.06.2019, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Боливия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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