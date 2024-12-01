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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Роял Пари
Боливар - Роял Пари: обзор матча 01 декабря 2024
Боливар
01.12.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 24 тур
5 : 0
Завершен
Роял Пари
47'
R. Orihuela
59'
Фабио
73'
К. Мельгар
80'
Фабио
90+5'
К. Мельгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Роял Пари
ГОЛ! 5:0!
К. Мельгар
Пас отдал
Фабио
90'
+5
90'
+2
Замена
A. Ribera
️️️️
A. Zurita Torrico
90'
+1
Замена
L. Velasco
️️️️
J. Flores
Желтая карточка
Фабио
87'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Й. Роча
86'
ГОЛ! 4:0!
Фабио
Пас отдал
B. SÃ¡vio
80'
80'
Замена
J. Cesar Perez
️️️️
M. Alves
ГОЛ! 3:0!
К. Мельгар
Пас отдал
Фабио
73'
Замена
J. Velásquez
️️️️
P. Rodriguez
70'
63'
Замена
E. Mineiro
️️️️
A. Moreno
ГОЛ! 2:0!
Фабио
Пас отдал
К. Мельгар
59'
ГОЛ! 1:0!
R. Orihuela
Пас отдал
Х. Сагредо
47'
Замена
Р. Вака
️️️️
A. Granell
46'
Замена
Фабио
️️️️
A. Oviedo
46'
Желтая карточка
A. Granell
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
S. Gil
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
43'
14'
Желтая карточка
M. Alves
Желтая карточка
R. Orihuela
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ОП
6
Alex Granell
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Роял Пари
13
Israel Peña
ВР
97
Sergio Gil
ЦЗ
29
Hallysson Padilha
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
9
Matheus Alves
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
7
Хенри Вака
АП
90
Фабио
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
12
Alexis Ribera
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
77
Emerson Mineiro
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
3-1-3-3
12
Кордано
2
Сагредо
44
2
Роча
6
Вака
6
17
23
Хустиниано
80
Мельгар
19
10
4-4-2
13
29
29
32
97
8
20
77
23
7
9
2
Роча
8
8
2
Роча
6
11
Вака
11
Вака
6
19
90
Фабио
90
Фабио
19
17
7
7
17
9
27
27
9
32
12
12
32
7
28
28
7
8
77
77
8
Остались в запасе
Боливар
Роял Пари
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
7
Хенри Вака
АП
Главный тренер
Флавио Робатто
13
Diego Méndez
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
18
Sergio Justiniano
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
7
Хенри Вака
АП
Остались в запасе
13
Diego Méndez
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
18
Sergio Justiniano
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Давид де ла Торре
Статистика матча Боливар - Роял Пари
4
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
477
264
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
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