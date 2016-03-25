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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Болгария
Португалия - Болгария: обзор матча 25 марта 2016
Португалия
25.03.2016, пятница, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Болгария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
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