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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Косово
Болгария - Косово: обзор матча 10 июня 2019
Болгария
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 4 тур
2 : 3
Завершен
Косово
43'
И. Попов
55'
К. Димитров
14'
М. Рашица
64'
В. Мурики
90+3'
Э. Рашани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Косово
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Рашица
Желтая карточка
Г. Костадинов
85'
79'
Желтая карточка
Б. Халими
Замена
Ц. Чунчуков
️️️️
И. Иса
79'
76'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Э. Жегрова
64'
ГОЛ! 2:2!
В. Мурики
Пас отдал
Б. Кололли
ГОЛ! 2:1!
К. Димитров
Пас отдал
Т. Неделев
55'
Замена
К. Димитров
️️️️
В. Божиков
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
Г. Иванов
43'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
18
Галин Иванов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
4
Идриз Воца
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
2-5-1-2
13
Михайлов
14
Недялков
15
Божиков
2
Попов
9
Попов
8
Неделев
7
Костадинов
18
Иванов
11
Десподов
19
Иса
4
Горанов
3-3-3-1
1
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
4
Воца
8
Халими
17
Кололли
10
Жегрова
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
19
Иса
17
Чунчуков
17
Чунчуков
19
Иса
15
Божиков
5
Димитров
5
Димитров
15
Божиков
10
Жегрова
11
Рашани
11
Рашани
10
Жегрова
Остались в запасе
Болгария
Косово
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
8
Георги Сармов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Крассимир Балаков
6
Хекуран Криэциу
ОП
12
Висар Бекай
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
8
Георги Сармов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
Остались в запасе
6
Хекуран Криэциу
ОП
12
Висар Бекай
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Болгария - Косово
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Васил Левски
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