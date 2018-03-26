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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Казахстан
Болгария - Казахстан: обзор матча 26 марта 2018
Болгария
26.03.2018, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Казахстан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болгария - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
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Казахстан
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