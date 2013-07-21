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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шальке-04 - Бешикташ
Шальке-04 - Бешикташ: обзор матча 21 июля 2013
Шальке-04
21.07.2013, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шальке-04 - Бешикташ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
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Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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2 : 1
08.11.2026
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31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
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2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
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Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
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26.10.2026
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22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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