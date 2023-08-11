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Расписание матчей
Германия. Кубок
Берсенбрюк - Боруссия М
Берсенбрюк - Боруссия М: обзор матча 11 августа 2023
Берсенбрюк
11.08.2023, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Берсенбрюк - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Берсенбрюк
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берсенбрюк
0 : 7
11.08.2023
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
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