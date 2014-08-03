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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бенфика - Валенсия
Бенфика - Валенсия: обзор матча 03 августа 2014
Бенфика
03.08.2014, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
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08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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3 : 1
05.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
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1 : 0
02.11.2026
Алверка
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26.10.2026
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22.10.2026
Бенфика
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Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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Валенсия
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07.11.2026
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01.11.2026
Валенсия
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Валенсия
1 : 2
24.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
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0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
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