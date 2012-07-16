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Товарищеские матчи. Клубы
Лилль - Бенфика
Лилль - Бенфика: обзор матча 16 июля 2012
Лилль
16.07.2012, понедельник, 22:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
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Матч
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Статистика матча Лилль - Бенфика
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0
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0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
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Лилль
2 : 4
21.10.2026
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26.11.2026
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Эштрела
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08.11.2026
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Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
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Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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