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Товарищеские матчи. Клубы
Бенфика - Гвадалахара
Бенфика - Гвадалахара: обзор матча 20 июля 2019
Бенфика
20.07.2019, суббота, 23:00
Международный кубок чемпионов
3 : 0
Завершен
Гвадалахара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Гвадалахара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Гвадалахара
1 : 0
26.07.2026
Хуарес
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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