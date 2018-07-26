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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Боруссия Д - Бенфика
Боруссия Д - Бенфика: обзор матча 26 июля 2018
Боруссия Д
26.07.2018, четверг, 03:00
Международный кубок чемпионов
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия Д - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
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07.11.2026
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27.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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