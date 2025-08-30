Введите ваш ник на сайте
Белшина - Островец: онлайн-трансляция 30 августа 2025

Белшина
30.08.2025, суббота, 15:30
Беларусь. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
Островец
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Белшина - Островец
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
27 ноября 2023, 08:32
4
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
1 июля 2023, 20:39
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
26 мая 2023, 22:46
2
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
14 мая 2023, 16:38
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
26 июня 2022, 19:51
Беларусь. Первая лига
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Осиповичи
0 : 7
23.08.2025
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Барановичи
0 : 1
23.08.2025
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Гомель-2
0 : 0
23.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Лида
- : -
23.08.2025
Орша
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Юни Икс Лабс
- : -
23.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
- : -
29.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
- : -
30.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Белшина
2 : 1
16.08.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Локомотив Г
2 : 1
15.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Островец
1 : 3
09.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Минск-2
1 : 0
03.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Белшина
2 : 1
16.08.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Белшина
3 : 1
02.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Белшина
3 : 0
27.07.2025
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Осиповичи
0 : 4
20.07.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Локомотив Г
2 : 1
15.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Островец
1 : 3
09.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Минск-2
1 : 0
03.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Островец
6 : 2
26.07.2025
Орша
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Волна Пинск
1 : 3
19.07.2025
Островец
