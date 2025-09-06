Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Минск-2 - Белшина: онлайн-трансляция 06 сентября 2025

Минск-2
06.09.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
Белшина
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Минск-2 - Белшина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Минск-2
Белшина
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
27 ноября 2023, 08:32
4
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
1 июля 2023, 20:39
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
26 мая 2023, 22:46
2
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
14 мая 2023, 16:38
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
26 июня 2022, 19:51
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
27 ноября 2023, 08:32
4
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
1 июля 2023, 20:39
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
26 мая 2023, 22:46
2
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
14 мая 2023, 16:38
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
26 июня 2022, 19:51
Больше новостей
Беларусь. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
- : -
29.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
- : -
30.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Орша
- : -
30.08.2025
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Белшина
- : -
30.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Нива Долбизно
- : -
30.08.2025
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
- : -
29.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
- : -
30.08.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Орша
- : -
30.08.2025
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Белшина
- : -
30.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Нива Долбизно
- : -
30.08.2025
Юни Икс Лабс
Последние матчи
Все
Минск-2
Белшина
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Минск-2
1 : 0
24.08.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Волна Пинск
3 : 3
23.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Белшина
2 : 1
16.08.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Лида
3 : 1
15.08.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Минск-2
1 : 0
24.08.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Лида
3 : 1
15.08.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Орша
1 : 1
08.08.2025
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Минск-2
1 : 0
03.08.2025
Островец
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Минск-2
0 : 1
25.07.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Волна Пинск
3 : 3
23.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Белшина
2 : 1
16.08.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Белшина
3 : 1
02.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Белшина
3 : 0
27.07.2025
Юни Икс Лабс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 