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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Норвегия
Бельгия - Норвегия: обзор матча 05 июня 2016
Бельгия
05.06.2016, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Норвегия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
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