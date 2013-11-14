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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Колумбия
Бельгия - Колумбия: обзор матча 14 ноября 2013
Бельгия
14.11.2013, четверг, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
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