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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Беларусь
Узбекистан - Беларусь: обзор матча 23 февраля 2020
Узбекистан
23.02.2020, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
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