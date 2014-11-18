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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Мексика
Беларусь - Мексика: обзор матча 18 ноября 2014
Беларусь
18.11.2014, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Мексика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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