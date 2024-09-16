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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Олимпик - Металлург Б
Олимпик - Металлург Б: обзор матча 16 сентября 2024
Олимпик
16.09.2024, понедельник, 14:00
Узбекистан. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Б
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0
1
Матчи команд
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
3 : 0
30.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Олимпик
0 : 1
23.11.2024
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
ОКМК
2 : 2
07.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Олимпик
1 : 2
02.11.2024
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 0
26.10.2024
Олимпик
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Насаф
1 : 2
30.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Металлург Б
1 : 0
24.11.2024
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
08.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Металлург Б
1 : 1
03.11.2024
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Навбахор
1 : 0
25.10.2024
Металлург Б
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Олимпик
Металлург Б
Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира
2025.07.13 17:36
3
«Химки» бесплатно взяли участника Олимпиады-2024
2024.08.26 17:56
1
«Химки» близки к трансферу участника Олимпиады-2024
2024.08.21 14:14
«Пари НН» купил форварда сборной Узбекистана
2023.02.10 13:58
Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира
2025.07.13 17:36
3
«Химки» бесплатно взяли участника Олимпиады-2024
2024.08.26 17:56
1
«Химки» близки к трансферу участника Олимпиады-2024
2024.08.21 14:14
«Пари НН» купил форварда сборной Узбекистана
2023.02.10 13:58
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