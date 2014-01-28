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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Бейджин Гуоань
Динамо - Бейджин Гуоань: обзор матча 28 января 2014
Динамо
28.01.2014, вторник, 12:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Бейджин Гуоань
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Бейджин Гуоань
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
- : -
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Информация о матче
Стадион:
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Динамо
Бейджин Гуоань
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