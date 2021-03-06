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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Беерсхот
Беверен - Беерсхот: обзор матча 06 марта 2021
Беверен
06.03.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Беерсхот
8'
Д. Хейманс
34'
Й. Дом
73'
Р. Хольцхаушер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Беерсхот
90'
+2
Желтая карточка
С. Радич
81'
Замена
М. Реда Халаймия
️️️️
L. Brogno
80'
Желтая карточка
L. Brogno
Замена
J. Cijntje
️️️️
А. Койта
79'
Замена
J. Faucher
️️️️
L. Verstraete
79'
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хольцхаушер
Пас отдал
R. Sanusi
Замена
D. Sula
️️️️
А. Альбанезе
70'
34'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дом
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
30'
Замена
И. Кулибали
️️️️
T. Pietermaat
22'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
P. Bourdin
Желтая карточка
Д. Хейманс
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Альбанезе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
6
Leonardo Bertone
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
6
L. Verstraete
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Беерсхот
55
Стипе Радич
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
29
T. Pietermaat
ЦФ
92
Loris Brogno
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Беверен
11
Denzel Jubitana
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
3-1-1-2-3
13
24
Хаммас
52
20
Вукотич
6
Нильсен
6
10
Альбанезе
38
Хейманс
11
Койта
9
Фрай
6
2-1-5
6
Дом
55
Радич
10
Хольцхаушер
3
10
31
13
4
6
11
11
6
11
Койта
7
7
11
Койта
10
Альбанезе
98
98
10
Альбанезе
92
20
Халаймия
20
Халаймия
92
29
48
Кулибали
48
Кулибали
29
3
11
Вороговский
11
Вороговский
3
Остались в запасе
Беверен
Беерсхот
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
11
Denzel Jubitana
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ПВ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
11
Denzel Jubitana
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ПВ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Статистика матча Беверен - Беерсхот
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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Беверен
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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