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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ювентус - Бавария
Ювентус - Бавария: обзор матча 26 июля 2018
Ювентус
26.07.2018, четверг, 02:00
Международный кубок чемпионов
2 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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Ювентус
Бавария
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