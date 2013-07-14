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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ганза - Бавария
Ганза - Бавария: обзор матча 14 июля 2013
Ганза
14.07.2013, воскресенье, 18:50
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганза - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
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07.11.2026
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Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
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Ганза
0 : 2
13.10.2026
Меппен
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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