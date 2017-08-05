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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Байер - Сельта
Байер - Сельта: обзор матча 05 августа 2017
Байер
05.08.2017, суббота, 15:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Байер - Сельта
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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2 : 4
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21.11.2026
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25.10.2026
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Селтик
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22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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