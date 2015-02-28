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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - БАТЭ
Ростов - БАТЭ: обзор матча 28 февраля 2015
Ростов
28.02.2015, суббота, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - БАТЭ
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
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Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
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21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
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