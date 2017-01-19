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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Базель
Локомотив - Базель: обзор матча 19 января 2017
Локомотив
19.01.2017, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Базель
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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06.11.2026
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 3
17.10.2026
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11.10.2026
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1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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