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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Барнет
Брентфорд - Барнет: обзор матча 05 февраля 2019
Брентфорд
05.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Барнет
7'
С. Каньос
32'
Ж. Жанвье
71'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Барнет
ГОЛ! 3:0!
Н. Мопе
Пас отдал
Х. Дальсгаард
71'
Желтая карточка
Э. Конса
63'
Желтая карточка
С. Каньос
50'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Жанвье
Пас отдал
С. Бенрахма
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
С. Бенрахма
7'
Начало матча
Статистика матча Брентфорд - Барнет
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
- : -
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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