Барановичи - Динамо-2 Минск: онлайн-трансляция 17 августа 2025

Барановичи
17.08.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Первая лига, 20 тур
- : -
Не начался
Динамо-2 Минск
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Барановичи - Динамо-2 Минск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Барановичи
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Орша
- : -
16.08.2025
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Днепр
- : -
16.08.2025
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Бумпром
- : -
16.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Белшина
- : -
16.08.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Слоним-2017
- : -
16.08.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Барановичи
- : -
17.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Осиповичи
- : -
17.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 21 тур
АБФФ U-19
- : -
22.08.2025
Днепр
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Осиповичи
- : -
23.08.2025
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Барановичи
- : -
23.08.2025
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 19 тур
АБФФ U-19
1 : 2
09.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Юни Икс Лабс
3 : 0
02.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Слоним-2017
0 : 6
02.08.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Осиповичи
1 : 2
26.07.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Слоним-2017
0 : 6
02.08.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Локомотив Г
1 : 0
26.07.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Барановичи
3 : 2
20.07.2025
Лида
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Барановичи
1 : 2
13.07.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Первая лига, 19 тур
АБФФ U-19
1 : 2
09.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Юни Икс Лабс
3 : 0
02.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Осиповичи
1 : 2
26.07.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Нива Долбизно
1 : 0
18.07.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 15 тур
Динамо-2 Минск
0 : 2
06.07.2025
БАТЭ-2
