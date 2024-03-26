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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бангладеш - Палестина
Бангладеш - Палестина: обзор матча 26 марта 2024
Бангладеш
26.03.2024, вторник, 12:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 3 тур
0 : 1
Завершен
Палестина
90+4'
М. Терманини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бангладеш - Палестина
90'
+8
Желтая карточка
К. Сальданья
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Терманини
Пас отдал
И. Батран
Замена
I. Faysal
️️️️
R. Jony Mohammed Mojibor
89'
Замена
M. Hasan Srabon
️️️️
M. Marma
84'
75'
Желтая карточка
О. Харуб
46'
Замена
К. Сальданья
️️️️
М. Халил
Желтая карточка
R. Jony Mohammed Mojibor
45'
Желтая карточка
S. Uddin
27'
Желтая карточка
B. Ghosh
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
22
Saad Uddin
ЦЗ
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
4
Topu Barman
ЦЗ
2
Shakil Hossain
ЦЗ
6
Jamal Bhuyan
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
17
Sohel Rana
ЦП
11
Mohammed Foysal Ahmed Fahim
ЦФ
10
Rakib Hossain
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Палестина
22
Рами Амада
ВР
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ПЗ
6
Одай Харуб
ОП
3
Мохаммед Рашид
ОП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
11
Одай Даббаг
ЦФ
13
Шехаб Кунбар
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Бангладеш
1
Anisur Rahman Zico
ВР
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
21
Jabed Ahmed
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Палестина
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
12
Камило Сальданья
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Ислам Батран
ЛВ
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
18
Mahmoud Eid
ЦФ
4-4-2
13
22
4
2
12
6
20
17
5
10
11
4-2-1-3
22
Амада
7
Аль-Батат
15
Терманини
20
Мхагна
2
Халил
6
Харуб
3
Рашид
10
Абу Варда
21
Кунбар
13
Кунбар
11
Даббаг
13
1
1
13
20
3
3
20
2
Халил
12
Сальданья
12
Сальданья
2
Халил
Остались в запасе
Бангладеш
Палестина
1
Anisur Rahman Zico
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
21
Jabed Ahmed
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Ислам Батран
ЛВ
18
Mahmoud Eid
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Остались в запасе
1
Anisur Rahman Zico
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
21
Jabed Ahmed
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Остались в запасе
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Ислам Батран
ЛВ
18
Mahmoud Eid
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Главный тренер
Макрам Даббуб
Статистика матча Бангладеш - Палестина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Посещаемость:
5195
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