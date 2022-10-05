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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Пересвет - Балтика
Пересвет - Балтика: обзор матча 05 октября 2022
Пересвет
05.10.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Пересвет - Балтика
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
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Пересвет
Балтика
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
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«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
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Вчера, 20:00
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2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
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1
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2022.03.27 18:17
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00:43
9
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
5
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
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