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Расписание матчей
Германия. Кубок
БАК 07 - Хоффенхайм
БАК 07 - Хоффенхайм: обзор матча 18 августа 2012
БАК 07
18.08.2012, суббота, 17:30
Германия. Кубок, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча БАК 07 - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАК 07
Германия. Кубок, 2 раунд
БАК 07
0 : 3
30.10.2012
Мюнхен 1860
Германия. Кубок, 1 раунд
БАК 07
4 : 0
18.08.2012
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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