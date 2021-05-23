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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Бахрейн
Украина - Бахрейн: обзор матча 23 мая 2021
Украина
23.05.2021, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Бахрейн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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