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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Узбекистан
Азербайджан - Узбекистан: обзор матча 20 августа 2014
Азербайджан
20.08.2014, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Узбекистан
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0
0
Желтые карточки
0
0
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01.10.2026
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23.09.2026
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