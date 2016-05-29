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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Северная Македония
Азербайджан - Северная Македония: обзор матча 29 мая 2016
Азербайджан
29.05.2016, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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