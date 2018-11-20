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Расписание матчей
Косово - Азербайджан
Косово - Азербайджан: обзор матча 20 ноября 2018
Косово
20.11.2018, вторник, 22:45
, группа D3, 6 тур
4 : 0
Завершен
Азербайджан
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Статистика матча Косово - Азербайджан
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Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
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0 : 0
14.11.2026
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