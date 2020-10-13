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Расписание матчей
Азербайджан - Кипр
Азербайджан - Кипр: обзор матча 13 октября 2020
Азербайджан
13.10.2020, вторник, 19:00
, группа C1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Кипр
90'
+4
Желтая карточка
К. Артиматас
90'
+4
Желтая карточка
К. Лайфис
81'
Желтая карточка
Л. Лоизу
Замена
А. Горбани
️️️️
Р. Шейдаев
81'
81'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
М. Ционис
Замена
А. Сейдиев
️️️️
Б. Мустафазаде
71'
69'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Д. Христофи
Замена
Н. Алескеров
️️️️
А. Салахли
57'
Замена
Д. Диниев
️️️️
И. Иббрахимли
57'
46'
Замена
П. Захариу
️️️️
Х. Кириаку
37'
Желтая карточка
Х. Кириаку
Пенальти не реализован!
Г. Гараев
27'
26'
Желтая карточка
А. Каро
18'
Замена
И. Питтас
️️️️
П. Сотириу
Желтая карточка
А. Кривоцюк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
9
Али Горбани
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
3-3-2-2
12
Махаммадалиев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
14
Садыгов
14
Бадалов
2
Гараев
3
Салахли
6
Мустафаев
20
Иббрахимли
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
2-5-3
13
Деметриу
2
Каро
14
Вилер
7
Антониу
19
Лайфис
18
Артиматас
20
Кастанос
23
Кириаку
9
Христофи
21
Ционис
3
Сотириу
4
Мустафазаде
2
Сейдиев
2
Сейдиев
4
Мустафазаде
Садыхов
17
Гаджиев
17
Гаджиев
Садыхов
20
Иббрахимли
7
Диниев
7
Диниев
20
Иббрахимли
11
Шейдаев
9
Горбани
9
Горбани
11
Шейдаев
3
Салахли
19
Алескеров
19
Алескеров
3
Салахли
9
Христофи
10
Лоизу
10
Лоизу
9
Христофи
3
Сотириу
9
Питтас
9
Питтас
3
Сотириу
21
Ционис
8
Кусулос
8
Кусулос
21
Ционис
23
Кириаку
7
Захариу
7
Захариу
23
Кириаку
Остались в запасе
Азербайджан
Кипр
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
11
Андроникос Какулис
ЦФ
6
Алекс Гогич
ОП
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Йохан Валем
Остались в запасе
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
Остались в запасе
11
Андроникос Какулис
ЦФ
6
Алекс Гогич
ОП
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Йохан Валем
Статистика матча Азербайджан - Кипр
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Фран Йович
(Загреб)
Стадион:
Ружди Бижута
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