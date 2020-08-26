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Лига чемпионов 2026/2027
АЗ Алкмаар - Виктория
АЗ Алкмаар - Виктория: обзор матча 26 августа 2020
АЗ Алкмаар
26.08.2020, среда, 17:30
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЗ Алкмаар - Виктория
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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АЗ Алкмаар
Виктория
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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