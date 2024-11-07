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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Фенербахче
АЗ Алкмаар - Фенербахче: обзор матча 07 ноября 2024
АЗ Алкмаар
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
59'
Р. Даал
75'
К. Смит
87'
Д. Касиус
70'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фенербахче
90'
+4
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Р. Даал
90'
+2
Замена
В. Гос
️️️️
С. Майкума
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Касиус
Пас отдал
К. Смит
87'
86'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
84'
Желтая карточка
Фред
81'
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Мюлдюр
79'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Р. Бекао
ГОЛ! 2:1!
К. Смит
Пас отдал
С. Мейнанс
75'
Замена
Д. Касиус
️️️️
М. де Вит
72'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Аддаи
64'
63'
Желтая карточка
Р. Бекао
62'
Пенальти не реализован!
Ю. Эн-Несири
ГОЛ! 1:0!
Р. Даал
Пас отдал
Т. Пэррот
59'
57'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
А. Сен-Максимен
57'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
И. Юкшек
54'
Желтая карточка
И. Юкшек
Желтая карточка
D. Kwakman
51'
49'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Замена
Р. Даал
️️️️
М. Лахдо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К)
ПП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
5
Пенетра
23
Деккер
2
Майкума
6
Коопмейнерс
21
21
Мейнанс
15
Лахдо
42
Аддаи
19
Пэррот
4-3-1-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
50
Бекао
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
5
Юкшек
4
Амрабат
10
Тадич
10
Сен-Максимен
10
Джеко
2
Майкума
3
Гос
3
Гос
2
Майкума
34
де Вит
30
Касиус
30
Касиус
34
де Вит
42
Аддаи
10
Смит
10
Смит
42
Аддаи
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
15
Лахдо
11
Даал
11
Даал
15
Лахдо
50
Бекао
8
Яндас
8
Яндас
50
Бекао
10
Сен-Максимен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
18
Мюлдюр
23
Тосун
23
Тосун
18
Мюлдюр
5
Юкшек
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
5
Юкшек
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фенербахче
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фенербахче
2
6
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
0
Количество передач
445
503
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.27
2.3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
АФАС Штадион
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