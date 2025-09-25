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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Аякучо - Хуан Пабло II
Аякучо - Хуан Пабло II: обзор матча 25 сентября 2025
Аякучо
25.09.2025, четверг, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Хуан Пабло II
45+5'
F. Caballero (П)
75'
J. Bilbao
43'
C. Ramírez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякучо - Хуан Пабло II
Завершен
Желтая карточка
Kenji Barrios
90'
+6
Желтая карточка
Juan Valencia
88'
87'
Желтая карточка
Cristhian Tizon
Замена
Alonso Yovera
️️️️➡️️
Franco Caballero
83'
82'
Замена
Alvaro Rojas
️️️️➡️️
Jorge Toledo
82'
Замена
Christian Flores
️️️️➡️️
Jhon Vega
Замена
Royer Salcedo
️️️️➡️️
Hideyoshi Arakaki
77'
ГОЛ! 2:1!
Jonathan Bilbao
75'
64'
Замена
Nilson Loyola
️️️️➡️️
Fabio Agurto
Замена
Maximiliano Perez
️️️️➡️️
Jean Pierre Vilchez
64'
58'
Замена
Nahuel Rodriguez
️️️️➡️️
M. Rasmussen
58'
Замена
Cristhian Tizon
️️️️➡️️
Emiliano Villar
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Juan Lucumí
46'
45'
+9
Желтая карточка
Nilson Loyola
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Franco Caballero
45'
+5
43'
ГОЛ! 0:1!
Cristian Ramírez
16'
Желтая карточка
Renzo Alfani
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякучо
30
Juan Valencia
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
55
Brackson Leon
ЦЗ
5
Alonso Tamaríz
ЦЗ
77
Juan Lucumí
ЦП
30
D. Orue
(К)
ЦП
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
99
Franco Caballero
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
26
Fabio Agurto
ЦЗ
30
J. Canova
ЦЗ
31
Jorge Toledo
ЦЗ
4
Renzo Alfani
(К)
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
32
Cristian Ramírez
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
9
Emiliano Villar
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Relly Fernández
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Аякучо
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
14
Gustavo Loayza
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
33
Royer Salcedo
ЦФ
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
29
Cristhian Tizon
ЦП
13
Nahuel Rodriguez
ЦП
30
José Soto Ramirez
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
4-4-2
30
16
55
5
28
77
16
66
30
17
99
3-2-2-3
23
31
4
22
26
30
32
5
7
14
9
99
27
27
99
77
27
27
77
16
13
13
16
17
33
33
17
26
29
29
26
9
29
29
9
14
13
13
14
31
37
37
31
5
8
8
5
Остались в запасе
Аякучо
Хуан Пабло II
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
20
Diego Ramírez
ЦП
14
Gustavo Loayza
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
12
Ismael Quispe
ВР
3
Arón Sánchez
ЦЗ
30
José Soto Ramirez
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Остались в запасе
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
20
Diego Ramírez
ЦП
14
Gustavo Loayza
ЦФ
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
3
Arón Sánchez
ЦЗ
30
José Soto Ramirez
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
Главный тренер
Эдгар Оспина
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Статистика матча Аякучо - Хуан Пабло II
2
3
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
371
365
Сейвы
2
9
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Estadio Ciudad de Cumaná, Ayacucho
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Аякучо
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Депортиво Гарсиласо
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Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
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0 : 2
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03.05.2026
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2 : 1
23.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
01.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 16 тур
Аякучо
4 : 2
25.10.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
2 : 1
21.10.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 14 тур
Аякучо
2 : 2
12.10.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
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