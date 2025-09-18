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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Аякучо - Куско
Аякучо - Куско: обзор матча 18 сентября 2025
Аякучо
18.09.2025, четверг, 21:00
Перу. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Куско
10'
L. Colitto
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякучо - Куско
Завершен
90'
+2
Замена
Alessandro Milesi
️️️️➡️️
F. Callejo
Желтая карточка
Royer Salcedo
86'
83'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
Pierre Da Silva
83'
Замена
Miguel Aucca
️️️️➡️️
Carlos Diez
Замена
Alonso Yovera
️️️️➡️️
Dylan Caro
82'
81'
Желтая карточка
Pierre Da Silva
75'
Замена
José Zevallos
️️️️➡️️
M. Ruidias
75'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Lucas Colitto
Замена
Royer Salcedo
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
70'
Замена
Maximiliano Perez
️️️️➡️️
Franco Caballero
70'
Замена
Juan Lucumí
️️️️➡️️
Kenji Barrios
57'
10'
ГОЛ! 0:1!
Lucas Colitto
Пас отдал
F. Callejo
6'
Желтая карточка
M. Ruidias
Желтая карточка
Jonathan Bilbao
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякучо
30
Juan Valencia
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
55
Brackson Leon
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
30
D. Orue
(К)
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
99
Franco Caballero
ЦФ
96
Pedro Peral
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
24
M. Ruidias
ЦЗ
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Аякучо
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
77
Juan Lucumí
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
33
Royer Salcedo
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
26
Nicolás Silva
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
4-2-4
30
16
55
13
28
30
66
99
27
17
96
3-5-2
28
2
6
24
16
14
10
7
22
8
9
13
27
27
13
27
77
77
27
99
13
13
99
66
33
33
66
24
21
21
24
9
3
3
9
22
26
26
22
14
5
5
14
7
11
11
7
Остались в запасе
Аякучо
Куско
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
Главный тренер
Эдгар Оспина
13
Andy Vidal
ВР
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
Главный тренер
Эдгар Оспина
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Аякучо - Куско
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
7
Количество передач
315
638
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
Стадион:
Estadio Ciudad de Cumaná, Ayacucho
Новости команд
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Аякучо
Куско
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Последние матчи
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Аякучо
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 19 тур
Сьенсиано
2 : 1
23.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
01.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 16 тур
Аякучо
4 : 2
25.10.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
2 : 1
21.10.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 14 тур
Аякучо
2 : 2
12.10.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
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