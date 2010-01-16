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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авранш - Сомюр
Авранш - Сомюр: обзор матча 16 января 2010
Авранш
16.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Сомюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авранш - Сомюр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Авранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Авранш
0 : 6
10.01.2026
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/128-finals
Авранш
1 : 0
15.11.2025
Париж 13
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 2
07.01.2023
Брест
Сомюр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сомюр
0 : 4
22.01.2010
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 1
16.01.2010
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2021.03.09 08:31
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