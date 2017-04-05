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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авранш - ПСЖ
Авранш - ПСЖ: обзор матча 05 апреля 2017
Авранш
05.04.2017, среда, 22:05
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авранш - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Авранш
0 : 6
10.01.2026
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/128-finals
Авранш
1 : 0
15.11.2025
Париж 13
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 2
07.01.2023
Брест
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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Авранш
ПСЖ
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