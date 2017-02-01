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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авранш - Флери
Авранш - Флери: обзор матча 01 февраля 2017
Авранш
01.02.2017, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Флери
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авранш - Флери
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Авранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Авранш
0 : 6
10.01.2026
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/128-finals
Авранш
1 : 0
15.11.2025
Париж 13
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 2
07.01.2023
Брест
Флери
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
- : -
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Флери
1 : 1
31.10.2026
Париж 13
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Флери
1 : 2
26.09.2026
Обань
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