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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Авеллино
Удинезе - Авеллино: обзор матча 09 августа 2024
Удинезе
09.08.2024, пятница, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Авеллино
41'
Бреннер
50'
Ф. Товен (П)
58'
Л. Лукка
87'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Авеллино
ГОЛ! 4:0!
К. Дэвис
Пас отдал
Л. Самарджич
87'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Н. Перес
82'
82'
Замена
A. De Cristofaro
️️️️
M. Rocca
77'
Замена
M. Vano
️️️️
G. Gori
77'
Замена
D. Cancellieri
️️️️
D. Liotti
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
76'
Замена
О. Саррага
️️️️
Бреннер
75'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ф. Товен
64'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
М. Пайеро
64'
Желтая карточка
Бреннер
62'
60'
Замена
R. Russo
️️️️
C. Patierno
59'
Замена
M. D'Ausilio
️️️️
D. Sounas
ГОЛ! 3:0!
Л. Лукка
Пас отдал
Ф. Товен
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Товен
50'
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
Пас отдал
Ф. Товен
41'
18'
Желтая карточка
C. Patierno
3'
Желтая карточка
D. Liotti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Авеллино
1
Antony Iannarilli
ВР
38
Paolo Frascatore
ЦЗ
8
Michele Rocca
ЦЗ
6
Лука Палмиеро
ОП
19
Alessio Tribuzzi
ЦП
29
Tommaso Cancellotti
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
35
Gabriele Gori
ЦФ
21
Marco Armellino
(К)
ЦФ
9
C. Patierno
ЦФ
9
Francesco Patierno
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Авеллино
12
Luca Pizzella
ВР
12
Antonio Pizzella
ВР
22
Mattia Guarnieri
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
3
Damiano Cancellieri
ЦЗ
60
Manuel Llano
ЦЗ
33
Simone Benedetti
ЦЗ
51
Vincenzo Arzillo
ЦЗ
11
Daniel Sannipoli
ЦП
4
Antonio De Cristofaro
ЦП
25
Marco Toscano
ЦФ
91
Michele Vano
ЦФ
7
Michele D'Ausilio
ЦФ
53
Salvatore Fusco
ЦФ
10
Raffaele Russo
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Окойе
15
Бийол
17
Джаннетти
18
Перес
11
Камара
3
Эхизибуе
22
Пайеро
4
Ловрич
10
Товен
20
Лукка
20
Бреннер
2-1-2-5
1
38
8
6
Палмиеро
19
29
35
94
9
9
21
18
Перес
27
Кабаселе
27
Кабаселе
18
Перес
22
Пайеро
8
Карлстрем
8
Карлстрем
22
Пайеро
20
Бреннер
6
Саррага
6
Саррага
20
Бреннер
10
Товен
10
Самарджич
10
Самарджич
10
Товен
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
94
3
3
94
8
4
4
8
35
91
91
35
24
7
7
24
9
10
10
9
Остались в запасе
Удинезе
Авеллино
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
12
Luca Pizzella
ВР
12
Antonio Pizzella
ВР
22
Mattia Guarnieri
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
60
Manuel Llano
ЦЗ
33
Simone Benedetti
ЦЗ
51
Vincenzo Arzillo
ЦЗ
11
Daniel Sannipoli
ЦП
25
Marco Toscano
ЦФ
53
Salvatore Fusco
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Pizzella
ВР
12
Antonio Pizzella
ВР
22
Mattia Guarnieri
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
60
Manuel Llano
ЦЗ
33
Simone Benedetti
ЦЗ
51
Vincenzo Arzillo
ЦЗ
11
Daniel Sannipoli
ЦП
25
Marco Toscano
ЦФ
53
Salvatore Fusco
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Удинезе - Авеллино
1
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
544
343
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Авеллино
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Авеллино
4 : 1
22.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
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